Vettel kon teamgenoot Hamilton worden: "Het was nooit iets serieus"

Sebastian Vettel ging na de Grand Prix van Abu Dhabi met Formule 1-pensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen heeft een lange en succesvolle loopbaan achter de rug. Vettel reed voor onder andere Red Bull Racing en Ferrari, hij onthult zelf dat hij ook had kunnen rijden voor het team van Mercedes.

Vettel vocht jarenlang stevige duels uit met Mercedes-superster Lewis Hamilton. De twee coureurs clashten meerdere keren maar hadden tevens veel wederzijds respect. In hun lange loopbanen vochten de twee echter nooit een duel uit binnen hetzelfde team. Elke keer als er een coureur vertrok bij Mercedes werd Vettel wel in verband gebracht met een transfer naar de Duitse renstal.

Lauda

Vettel zelf doet niet moeilijk over de gesprekken tussen hem en het team van Mercedes. De voormalig Formule 1-coureur deelt daar informatie over in de Beyond the Grid-podcast: "Er was misschien een kans, ik heb gesprekken gevoerd met Niki Lauda. Om eerlijk te zijn, ik was toen nog maar halverwege mijn tijd bij het team van Ferrari. Het zou een big deal zijn geweest want Lewis was overduidelijk de eerste coureur. Ik weet niet hoe ze zouden reageren op ons twee in één team."

Ferrari

Vettel wilde zelf echter verder gaan met zijn avontuur bij het team van Ferrari. De Duitse coureur jaagde daar op de wereldtitel maar hij werd telkens verslagen door Hamilton. Vettel is ook hier nogal eerlijk over: "Ik had er toen geen interesse in want ik had een commitment gemaakt naar Ferrari. Het was mijn droom om daar te slagen. Je praat wel met elkaar maar het was nooit iets serieus."