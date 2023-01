"Andretti heeft technisch directeur al ingehuurd"

Gisteren kwamen Andretti en Cadillac met het grote nieuws over hun Formule 1-plannen naar buiten. De twee Amerikaanse racegrootmachten willen de koningsklasse van de autosport zo snel mogelijk betreden. Michael Andretti geeft aan dat ze al ver zijn met de plannen en zelfs al een technisch directeur hebben ingehuurd.

De interesse van Andretti in de Formule 1 is niets nieuws. De Amerikaanse racefamilie wilde eerder al het team van Sauber overnemen maar dit liep op niets uit. Michael Andretti stak daarna niet onder stoelen of banken dat hij de koningsklasse van de autosport wil betreden. De interesse werd vaak uitgesproken maar nu heeft men met de samenwerking met Cadillac een serieus aanbod op tafel liggen.

Vraagstukken

Oud-coureur en Andretti-kopstuk Michael Andretti is zeer blij dat het nieuws eindelijk naar buiten is. De Amerikaan denkt dat ze iets kunnen toevoegen aan de sport en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Eén van de grote vraagstukken was: 'Wat voegen wij toe aan de sport?' Het antwoord daarop is dat we nu één van de grootste autobouwers meebrengen in de vorm van General Motors en Cadillac."

Technisch directeur

Andretti heeft in de tussentijd niet stil gezeten. De Amerikaanse renstal is in Fishers begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen voor alle Andretti-teams. Michael Andretti geeft tevens aan dat er al personeel voor het Formule 1-project is gevonden: "We hebben al veel mensen ingehuurd. We hebben al wat mensen bij ons werken en we hebben de belangrijkste engineers ingehuurd. We hebben ook onze technische directeur al ingehuurd, dat maken we op een later moment wel bekend."