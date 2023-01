Hamilton wil spannend 2023: "Hoop niet op een tweestrijd"

In 2022 was het team van Red Bull Racing de absolute koploper van het Formule 1-veld. De Oostenrijkse renstal vocht in eerste instantie met Ferrari om de zeges en kreeg later ook nog concurrentie van het opgekrabbelde Mercedes. Lewis Hamilton hoopt dat hij in 2023 weer kan gaan meestrijden om de zeges en hij hoopt tevens op veel nieuwe concurrentie.

Mercedes was in de afgelopen jaren zeer dominant in de koningsklasse van de autosport. Afgelopen seizoen had men echter veel moeite met de nieuwe technische reglementen waardoor ze een fikse inhaalslag moesten plegen. Ferrari en vooral red Bull Racing waren daardoor de te kloppen ploegen. Aan het einde van het seizoen waren de drie teams overduidelijk de koplopers van het Formule 1-veld.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton wil volgend jaar weer gaan meestrijden om de zeges in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelt zijn hoop met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik hoop dat wij één van de teams zijn die kunnen gaan strijden met Red Bull en dat we ze misschien wel kunnen verslaan. Ik hoop ook dat Ferrari in de komende jaren snel zal zijn. Ze hebben een zwaar jaar gehad maar ze lieten wat goede signalen zien dit jaar. Het is fijn om te zien dat het weer beter gaat bij Ferrari."

Hamilton is echter ook van mening dat het goed zal zijn als er meer dan drie teams kunnen gaan meestrijden om de zeges in de koningsklasse van de autosport. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelt zijn verwachtingen: "Ik hoop dat we volgend seizoen geen tweestrijd gaan krijgen. Ik hoop namelijk dat we met tenminste drie teams aan kop rijden. Misschien zijn het er op een verrassende manier wel meer. Waarom zou McLaren bijvoorbeeld niet kunnen meestrijden? Misschien gaat bijvoorbeeld Alpine het wel geweldig doen."