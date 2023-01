Vertrouwen in Vasseur: "Hij heeft niet onder een steen geleefd"

Het team van Ferrari start het huidige jaar met een nieuwe teambaas. Vorige maand werd Frédéric Vasseur aangekondigd als de opvolger van de vertrokken Mattia Binotto. Het is nog de vraag hoe Vasseur zal gaan presteren maar de verwachtingen zijn hoog. Ook voormalig sportief directeur Cesare Fiorio verwacht veel van de Fransman.

Vasseur was in de afgelopen jaren de teambaas van het team van Alfa Romeo. Bij de Zwitserse renstal was Vasseur redelijk succesvol en kreeg hij veel complimenten over zijn werkwijze. Vasseur werd dan ook gezien als de topfavoriet voor de opvolging van Binotto. Zijn aanstelling was dan ook voor niemand een verrassing, ook omdat zijn band met Charles Leclerc goed is.

Cesare Fiorio, voormalig sportief directeur van Ferrari, verwacht veel van de nieuwe Franse teambaas. Vasseur zal veel puin moeten gaan ruimen en zal alle neuzen bij Ferrari dezelfde kant op moeten krijgen. In gesprek met het Italiaanse medium Corriere dello Sport spreekt Fiorio zijn verwachtingen uit: "Vasseur heeft niet onder een steen geleefd en hij zal zijn weg naar de top gaan vinden. Hij kan verder bouwen op de excellente basis van Binotto. Hij moet het team zover gaan krijgen om de auto verder te ontwikkelen tijdens het seizoen. Hij moet ook de juiste, strategische keuzes gaan maken."