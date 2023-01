Marko knipoogt naar Mercedes: "Daar hadden wij geen budget meer voor"

Het team van Mercedes kende afgelopen jaar een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. In de slotfase van het seizoen werd er echter een stijgende lijn ingezet. Helmut Marko zag het gebeuren en de Oostenrijker wist dat zijn team Red Bull Racing deze strategie niet kon kopiëren, hij wijst namelijk naar het budgetplafond.

Mercedes wilde vorig seizoen terugslaan nadat Lewis Hamilton in 2021 in de seizoensfinale de titelstrijd verloor. In 2022 begon Mercedes echter op een teleurstellende manier aan het seizoen. De Duitse renstal bleef ver achter bij de concurrentie van Red Bull en Ferrari. Na meerdere updates zette Mercedes echter de achtervolging in en kon men in de laatste paar races weer meestrijden om de hoogste posities.

Budgetplafond

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag het ook gebeuren. De Oostenrijker moest echter ook concluderen dat zijn werkgever Red Bull deze tactiek niet kon kopiëren. Red Bull kon geen updates doorvoeren omdat ze anders de knoop zouden raken met het budgetplafond. In gesprek met Motorsport.com spreekt Marko zich met een fikse knipoog uit: "Wij houden ons aan het budgetplafond. We hadden geen budget over voor zulke updates."

Betrouwbaarheid

Marko verwacht tevens dat zijn werkgever volgend seizoen weer veelvuldig zal gaan vechten met het team van Mercedes. De Oostenrijker houdt ook nog rekening met Ferrari maar Mercedes bezorgt hem meer kopzorgen: "Ik denk dat we Mercedes eerder moeten gaan vrezen. Vooral doordat ze met de strategie en de betrouwbaarheid toch wel een streepje voor hebben ten opzichte van Ferrari."