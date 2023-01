AlphaTauri kondigt eigen documentaire aan

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Eén van de redenen van dit hernieuwde succes is de Netflix-reeks 'Drive to Survive'. Veel teams en coureurs speelden een rol in de serie en een aantal teams kiest nu ook voor een eigen documentaire. Ook het team van AlphaTauri komt met een eigen serie.

De Italiaanse renstal kondigde gisteren op sociale media de documentaire 'Whatever It Takes' aan. Samen met een aankondiging deelde men direct ook de trailer van de serie. In de trailer is een rol weggelegd voor onder andere teambaas Franz Tost en coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Gasly heeft het team inmiddels verlaten en is vanaf dit jaar Alpine-coureur.