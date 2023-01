Jumbo stop met autosportsponsoring, maar niet bij Verstappen

De Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft een roerig 2022 achter de rug. Topman Frits van Eerd trad terug nadat hij betrokken raakte bij een witwasschandaal. Jumbo was in de afgelopen jaren prominent aanwezig in de autosport, daar komt nu echter een einde aan maar er is wel een uitzondering.

Van Eerd was een bekend gezicht in de autosport. De topman van Jumbo is een groot autosportliefhebber en sponsorde in die hoedanigheid meerdere Nederlandse coureurs, ook racete hij zelf met zijn team Racing Team Nederland. Van Eerd raakte in 2022 echter in opspraak omdat hij als verdachte is in een zeer grote witwaszaak. Die zaak draait om sponsorcontracten in de motorsportwereld.

Jumbo heeft nu besloten om te stoppen met het sponsoren van coureurs en teams. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers werd bekend dat het bedrijf definitief stopt met het sponsoren, het nieuws hing al geruime tijd in de lucht. Jumbo maakt echter één uitzondering. De supermarktketen gaat namelijk wel gewoon door met het sponsoren van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Verstappen beschikt over een doorlopend contract en de naam van de supermarktketen verdwijnt dus niet van onder andere de helm van de Nederlander.