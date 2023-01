Ricciardo heeft 'geen spijt' van mislukte F1-avonturen

Daniel Ricciardo maakt weer deel uit van de Red Bull-familie. Na de mislukte pogingen om het F1-succes buiten Red Bull te vinden, keert de achtvoudig Grand Prix-winnaar bij de Oostenrijkse renstal terug in de rol van officiële reserverijder. Terugkijkend op zijn gewaagde gok bij de teams van Alpine (dat toen Renault heette) en McLaren, meent Ricciardo dat hij geen negatief gevoel bij zijn mislukte avonturen betrekt.

In de zomer van 2018 bracht Daniel Ricciardo een heuse schokgolf in de Formule 1-wereld tot stand. De goedlachse Australiër kondigde toentertijd aan om zijn oude vertrouwde team van Red Bull te verruilen voor toenmalig concurrent Renault. Zijn toenmalig teamgenoot Max Verstappen bleef een snel stijgende lijn van performance voortzetten, en tekende een nieuw langetermijncontract met de Oostenrijkse renstal. Ook leek het team van Red Bull maar geen grip te krijgen op het uiterste dominante team van Mercedes.

De overstap naar Renault bleek niet geheel succesvol. Het Franse team kon haar beloften aan Ricciardo dat het in de nabije toekomst om overwinningen zou kunnen vechten niet vergulden, waarna de achtvoudig Grand Prix-winnaar vanaf 2021 de doorstap maakte naar het team van McLaren. De MCL35-bolide bleek, net zoals de 2022-versie van Mclaren, een flinke klus voor Ricciardo. De karakteristieken van de papajakleurige wagen bleken niet te passen bij de voorkeuren van de man die zich nu weer heeft aangesloten bij de thuisbasis van Red Bull. Nu Ricciardo een reserverol onder relaxte voorwaarden heeft getekend, kijkt hij terug op zijn gewaagde avonturen buiten Red Bull.

Op podcast-host Tom Clarkson’s vraag of Ricciardo wel eens met een negatief gevoel terugkijkt op zijn beslissing om Red Bull in 2019 te verlaten, antwoordt de coureur: "Ik kijk daar niet op die manier naar terug. Niets is zeker. Als ik de afgelopen vier jaar (bij Red Bull) was gebleven, zou ik dan kunnen zeggen dat ik meer podia dan nu had behaald? Ja, ik kan met vertrouwen zeggen dat ik dan vaker op het podium zou zijn beland", begint Ricciardo. Terwijl de Australiër in het middenveld voor punten moest vechten, wist Red Bull samen met Verstappen in 2021- en ’22 het wereldkampioenschap binnen te slepen.

"Van tevoren weet je het maar nooit. Toentertijd voelde (de overstap naar Renault) het als de juiste beslissing. Ik had verandering nodig. Het is ook niet een garantie dat het geweldig zou zijn geweest als ik wel (bij Red Bull) was gebleven. Ik kijk niet terug en denk "ik had nooit weg moeten gaan". Maar, tegelijkertijd ben ik wel eerlijk naar mezelf en kan ik zeggen dat ik de gok heb gewaagd. Ik heb ervan geleerd, maar ik kijk niet met spijt terug. Ik zeg simpelweg "oké, ik ben de uitdaging aangegaan, maar die is niet verlopen zoals ik had gehoopt", sluit Ricciardo af.