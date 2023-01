Aston Martin presenteert Alonso met gelikt filmpje

Het nieuwe jaar is begonnen dus dat betekent ook dat coureurs sinds gisteren officieel in dienst zijn van hun nieuwe werkgever. Eén van hen is tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. De Spanjaard is sinds gisteren officieel Aston Martin-coureur en het team verwelkomde Alonso op sociale media.

De transfer van Alonso liet afgelopen zomer het nodige stof opwaaien. De Spaanse routinier slingerde daarmee immers een transfercarrousel aan in de Formule 1. Alonso mag zich nu officieel een Aston Martin-coureur noemen en de Britse renstal presenteerde hem met een gelikt filmpje op de sociale kanalen. Alonso zelf fungeert in de video en doet voor het eerst de welbekende groene Aston Martin-pet op.