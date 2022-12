Netflix-held Steiner geniet van status: "Ik deed gewoon mijn werk"

Günther Steiner stond tot enkele jaren geleden alleen bekend als de teambaas van Haas. Sinds de komst van de Netflix-reeks 'Drive to Survive' is Steiner echter ook uitgegroeid tot een soort cultheld. De Italiaan kan wel lachen om zijn cultstatus en hij geeft aan dat zijn werkgever Haas er ook de nodige centen aan kan verdienen.

Steiner groeide door zijn prominente aanwezigheid in 'Drive to Survive' in korte tijd uit tot een beroemdheid. De teambaas van Haas kwam al snel bekend te staan om zijn gevloek en zijn opvallende uitspraken. Terwijl de resultaten van het team achterbleven, groeide de status van Steiner met de dag.

Gewoon werk

Steiner zelf heeft totaal geen problemen met het ontstane beeld. De Italiaan denkt dat hij niets bijzonders heeft gedaan en in gesprek met het Britse The Mirror spreekt hij zich uit: "Ik deed gewoon mijn werk, mensen vinden het leuk wat ik doe. Liberty Media en Netflix hebben er het beste uitgehaald en ineens weten mensen wie ik ben! Het is niet dat dit al jaren in mijn planning stond. Het gebeurt gewoon en soms is het ook een last. Iedereen kijkt naar je en veel mensen kennen je."

Sponsors

De populariteit van teambaas Steiner is niet alleen gunstig voor zijn imago, ook Haas profiteert ervan. De teambaas legt uit op welke manier dit gebeurt: "Het helpt het team heel erg veel. Sponsors kijken naar ons omdat we een goede exposure hebben. Dat is fijn want ze krijgen dat er ook weer voor terug. Er zijn geen negatieve kanten, we moeten alleen een klein beetje meer werk verrichten. Anders is het leven ook zo saai."