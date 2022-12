Hamilton deelt opvallend vakantiekiekje

Lewis Hamilton kende dit jaar een zeer lastig seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wilde een gooi doen naar zijn recordbrekende achtste titel maar hij kwam van een koude kermis thuis. Om bij te komen en zich weer op te laden vertrok Hamilton naar een ver vakantie oord.

Hamilton trok opvallend genoeg niet naar een tropisch eiland of een luxueus hotel in een Emiraat. De Brit, niet vies van een luxe vakantie, deelde op sociale media een opvallende foto waarmee hij zijn fans fijne vakantiedagen wenste. De Britse Mercedes-coureur deelde een foto van zichzelf op een skipiste. Het is niet duidelijk waar Hamilton op vakantie is maar skikampioene Mikaela Shiffrin reageert wel blij op de Brit, met haar nog vele andere fans.