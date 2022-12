Brown begrijpt FIA’s nieuwe aanpak om politieke statements te verminderen

McLaren-CEO Zak Brown snapt goed waarom de FIA haar regelementenboek heeft aangepast om zo te proberen de aanwezigheid van politieke statements in de Formule 1 te verminderen. De internationale autosportbond maakte eerder deze maand bekend dat coureurs die onder het toezicht van de FIA racen alleen nog politieke statements mogen maken wanneer daar vooraf toestemming voor gegeven is. Brown meent de nieuwe wijzigingen te ondersteunen zodat de sport niet veranderd tot een strijdtoneel voor allerlei politieke onderwerpen.

Al sinds de vroege jaren staat de Formule 1-wereld bekend als eentje waarbij controversiële sponsoren en onderwerpen hun weg in kunnen vinden. Niet alleen alcohol- en tabaksfabrikanten maakten jarenlang gebruik van de gelegenheid om de F1-auto’s met hun merken te bestickeren, ook tegenwoordig zijn bedrijven die gehuld zijn in controverse, zoals Aramco, in staat om titelsponsor te worden van een renstal uit de koningsklasse.

De meest recente voorbeelden van politieke statements in de Formule 1 komen van wereldkampioenen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Hamilton staat erom bekend van de op hem schijnende spotlights gebruik te maken om de aandacht te brengen op politieagressie naar Amerikaanse burgers, Vettel maakte meerdere statements in bijvoorbeeld de ondersteuning van de LGBTQ+ gemeenschap. Volgens Mclaren-CEO Zak Brown is het een ‘gevoelig’ onderwerp om veranderingen aan door te voeren, maar de Amerikaan meent dat de gemaakte wijzigingen in regelgeving van de FIA noodzakelijk zijn om de gezondheid van de sport te kunnen blijven garanderen.

"Over het algemeen denk ik dat we een sport willen die het goed doet. We moeten een balans hierin vinden zodat we niet bij elke start van een race een nieuwe politieke agenda van iemand ontdekken. Ik denk niet dat dit op een goede manier bijdraagt aan de gezondheid van een kijker die simpelweg een Grand Prix wil zien", vertelt Brown tegenover Espn.

Brown laat wel weten blij te zijn dat de FIA wel degelijk de ruimte vrij blijft houden voor het uiten van statements voor de coureurs. "Ik ben blij dat de deur voor coureurs en teams open blijft om met de FIA te praten over onderwerpen die ze naar voren willen brengen. Ze hebben niet gezegd "je mag dit niet meer doen." Ze hebben gezegd "je mag het niet meer zonder onze toestemming doen." Dus dat betekent dat de deur open blijft."

"Politiek is van nature een lastig onderwerp. Ze willen voorkomen dat de Formule 1 een platform wordt voor het maken van statements over allerlei onderwerpen. Laten we de Formule 1 niet in een politieke sport veranderen. Laten we gewoon gaan racen terwijl we tegelijkertijd (het land) respecteren waarin we racen", sluit Brown af.