Brown droomt van Le Mans-deelname met McLaren

Het team van McLaren is vandaag de dag niet alleen actief in de Formule 1. De iconische renstal rijdt tegenwoordig ook in de Indycar, de Extreme E en ook in de Formule E. McLaren CEO Zak Brown droomt van deelname aan nog een klasse, hij steekt die droom niet onder stoelen of banken.

Sinds de komst van Brown rijdt het team van McLaren in steeds meer klassen. Men groeide eerst door naar de Indycar, een klasse waar Amerikaan Brown veel interesse in heeft. Vanaf het aankomende seizoen rijdt het team ook in de Formule E en wil men daar vanzelfsprekend ook goed voor de dag gaan komen.

Brown steekt niet onder stoelen of banken dat hij droomt van McLaren-succes in de 24 uur van Le Mans. De Amerikaan deelt de droom in gesprek met RACER: "Er is momenteel bij ons heel erg veel aan de hand. Als alle sterren op de juiste positie staan, dan zijn we blij met alle bestaande programma's die we op het moment hebben. Als ik een toverstaf zou hebben en zou wensen voor een andere klassen, dan zou het zeker de sportcars zijn."