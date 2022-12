Brown verwacht geen vertrek van Norris: "Te vroeg om ons druk te maken"

Lando Norris heeft ook dit jaar weer een sterk seizoen achter de rug. De Britse McLaren-coureur was de enige niet-topteam coureur die op het podium eindigde. De interesse voor Norris is dan ook groot maar McLaren CEO gaat ervanuit dat zijn stercoureur het team nog niet gaat verlaten.

Norris wordt gezien als één van de meest veelbelovende coureurs van het moment. De jonge Brit heeft in de afgelopen jaren veel moois laten zien en maakte zich zeer populair op de sociale kanalen. Norris lijkt dan ook op de radar te blijven van de grote teams en een transfer in de aankomende jaren is dan ook niet uitgesloten.

McLaren CEO Zak Brown gaat ervanuit dat hij in de aankomende seizoenen nog kan rekenen op de diensten van Norris. De Amerikaanse CEO spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Nee, ik ben ervan overtuigd dat we hem een winnende wagen gaan geven. We hebben een langdurend contract met hem. Ik denk dat hij zich heel erg comfortabel voelt in het team. Los van de druk die we ons zelf hebben opgelegd, willen we onszelf ook een winnende auto geven. Hij weet op welke weg we zitten. Hij is daarin binnengehaald, ik denk dat het te vroeg is om ons druk te maken."