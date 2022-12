Alfa Romeo komt met opvallende kerstkaart

Het is vandaag eerste Kerstdag en dat betekent dat er veel gelukwensen binnenstromen. Ook vanuit de Formule 1-wereld stromen de wensen binnen. Het team van Alfa Romeo besloot hun fans te verwennen met een opvallende kerstkaart met allerlei opvallende details over hun team en coureurs.

Het team van Alfa Romeo deelt een foto van hun eigen kerstkaart. Op de getekende afbeelding is te zien hoe meerdere werknemers van het team zich aan de kersttafel bevinden. Coureurs Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en reservecoureur Robert Kubica kunnen vanzelfsprekend niet ontbreken. Bottas is op de kerstkaart al voorzien van zijn opvallende snor en dito haardracht.

From our family to yours, wishing you very happy holidays from everyone here at Alfa Romeo F1 Team ORLEN.

Thank you for all of your support this year - we can’t wait to see you in 2023! ❤️ pic.twitter.com/uInOsffqYQ