Newey tevreden over 2022: "Auto's gedroegen zich zoals verwacht"

Sinds dit seizoen gelden er nieuwe technische regels in de Formule 1. Voorafgaand het seizoen waren er veel vraagtekens omtrent de nieuwe regels maar reusachtige problemen waren er vrijwel niet. Adrian Newey geeft zelfs aan dat er geen totaal onverwachte problemen de kop op staken.

Het grootste probleem waar veel teams mee kampten in 2022 was porpoising. Het hevige gehobbel van de auto's zorgde voor veel performance-verlies en coureurs klaagden tevens over fysieke ongemakkelijkheden. Vooral het team van Mercedes had veel last van het gehobbel waardoor ze niet konden meestrijden met de andere topteams. De FIA besloot uiteindelijk in te grijpen om de porpoising-problemen tegen te gaan.

Red Bull-kopstuk Adrian Newey had dit soort problemen al zien aankomen voorafgaand het seizoen. De Brit zag dan ook dat zijn werkgever geen enkel last had van porpoising. Het zorgde ervoor dat Red Bull Racing een aardige voorsprong had op de concurrentie. In gesprek met Motorsport-Magazin spreekt Newey zich uit: "Er komen nog steeds verrassingen voor, porpoising is daar een uitstekend voorbeeld van. Over het algemeen gedroegen de auto's zich zoals we hadden verwacht, al helemaal als je ze goed kan begrijpen."