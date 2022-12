Video: Mercedes deelt verhaal laatste podium Michael Schumacher

Met Mick Schumacher rijdt er aankomend seizoen weer een coureur van de familie Schumacher in de kleuren van Mercedes. Mick wordt de derde coureur van het team waarvoor zijn vader in 2012 zijn laatste podium scoorde. Mercedes deelt in een opvallende video de trofee en het verhaal van de desbetreffende podiumplaats van Michael Schumacher.

Trophy No. 155 of Michael @schumacher's

LEGENDARY career. 🏆 pic.twitter.com/BRYrzZmS8m — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 23, 2022