Ricciardo ook reservecoureur Red Bull bij enkele races

Daniel Ricciardo is vanaf aankomend jaar de nieuwe derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër zat voor volgend jaar zonder werk nadat zijn McLaren-contract werd ontbonden. Red Bull bood hem onderdak en hij mag volgend jaar zelfs als reservecoureur fungeren tijdens een paar races.

Ricciardo werd met veel bombarie aangekondigde als derde coureur. In de praktijk betekent deze functie dat hij vooral in actie zal gaan komen tijdens demoruns. De Australische coureur was desalniettemin heel erg blij met zijn nieuwe baan en hij wil koste wat het kost terugkeren op de startgrid van de Formule 1 in het seizoen 2023.

Red Bull-teambaas Christian Horner laat echter weten dat Ricciardo nog meer mag doen dan alleen donuts draaien tijdens demoruns. In gesprek met Speedcafe spreekt Horner zich hierover uit: "Daniel zag aanwezig zijn bij een paar races en dan zal hij vanzelfsprekend ook gaan fungeren als onze reservecoureur. Hij zal wat bandentests gaan doen maar niet de tests die Pirelli verdeelt onder de teams. Hij zal wat dingen gaan doen in de simulator. Hij zal die dingen gaan doen maar natuurlijk ook de commerciële dingen."