Red Bull blij met technische kennis Verstappen: "Als jongeling veel aan gewerkt"

Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd met overmacht wereldkampioen en veroverde daarnaast meerdere wereldrecords. Verstappen maakt ook al geruime tijd veel indruk op zijn team, Paul Monaghan is onder de indruk van diens technische kennis en kunde.

Verstappen won dit seizoen een record aantal van vijftien Grands Prix en prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel. De combinatie van Verstappen en Red Bull was zeer succesvol en de Oostenrijkse renstal is zeer te spreken over zijn kennis. De Nederlander maakt namelijk niet alleen indruk op de baan, maar ook naast de baan.

Red Bull-chief engineer Paul Monaghan is lovend over de kennis van de Nederlandse stercoureur. De Brit benadrukt dat Verstappen een grote rol speelt bij de ontwikkeling van de wagen. Bij The Race spreekt Monaghan zich uit: "Max is op technisch gebied heel erg sterk. Hij heeft als jongeling er veel aan gewerkt, veelal met hulp van zijn vader. Je ziet wat de gevolgen daarvan zijn. Hij weet waar hij het over heeft op gebied van de auto. Hij weet ook heel erg goed wat hij wil."