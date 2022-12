Brown ziet toekomstig Indy 500-deelname voor Norris wel gebeuren

McLaren-CEO Zak Brown ziet een toekomstige Indy 500-deelname voor zijn coureur Lando Norris op een dag wel gebeuren. Norris heeft net als velen een gezonde dosis racebloed door zijn aderen vloeien; volgens zijn baas is de jonge Brit van plan om op een dag deel te nemen aan de historische Amerikaanse race.

In 2019 maakte Lando Norris zijn F1-debuut. De nu 23-jarige coureur rijdt nog steeds voor dezelfde renstal, namelijk voor die van McLaren. Het Britse team heeft haar spreekwoordelijke tentakels in de globale motorsportwereld zitten, waaronder de Amerikaanse markt. Naast een officiële deelname in bijvoorbeeld de Formule 1 neemt het team ook deel uit van het IndyCar-kampioenschap. Daarnaast neemt de papajakleurige autofabrikant ook deel uit van de legendarische Indy 500.

Aangezien zowel Mclaren als Norris beiden autosportverkenners zijn, lijkt een samenwerking op Amerikaans grondgebied tijdens de langeafstandsrace Indy500 in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid te gaan gebeuren. Volgens McLaren-CEO Zak Brown heeft Norris eerder al door laten schemeren zich in de toekomst te willen gaan opmaken voor een Indy500-deelname.

"Lando heeft al verteld dat hij op een dag aan de Indy 500 mee wil doen", vertelt Brown in een officiële video van zijn team. "En natuurlijk was het overbrengen van Fernando Alonso naar een Indy 500-deelname, wat tot één van mijn eerste taken behoorde, een geweldige ervaring voor iedereen. De kalenders van tegenwoordig zijn heel hectisch, maar uiteindelijk komt het erop neer dat racecoureurs nou eenmaal graag in auto’s willen racen. Dus ja, ik zie dat op een dag wel gebeuren", sluit Brown af.