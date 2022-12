Gasly beleeft zenuwslopende momenten tijdens WK-finale

Gisteren vond de finale van het wereldkampioenschap voetbal plaats in Qatar. De finale tussen Argentinië en Frankrijk werd door veel mensen bekeken en ook vanuit de Formule 1-wereld was er veel aandacht. Aanstaand Alpine-coureur, en Fransman, Pierre Gasly was zelfs aanwezig bij de wedstrijd.

Het wereldkampioenschap voetbal was ook in de Formule 1-wereld onderwerp van gesprek. Veel coureurs spraken hun steun uit voor hun land en Sergio Perez bezocht bijvoorbeeld een wedstrijd van zijn thuisland Mexico. Gasly was gisteren aanwezig bij de WK-finale, samen met tennisser Novak Djokovic bekeek hij de wedstrijd. Gasly had het zwaar aangezien zijn land Frankrijk verloor na strafschoppen.