Verstappen over tweede coureurs: "Je kan niet leven in een sprookjeswereld"

Max Verstappen is de onbetwiste kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur is vrijwel altijd sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en de twee leven dan ook op goede voet met elkaar. Verstappen is van mening dat sommige coureurs echter moeten accepteren dat ze een tweede coureur zijn.

Eén van de coureurs die zich in de afgelopen jaren moest schikken in de rol van tweede coureur, is Valtteri Bottas. De Fin reed dit jaar voor het team van Alfa Romeo in een vrije rol maar in de voorgaande jaren speelde hij tweede viool bij het team van Mercedes. Bottas reed volledig in dienst van Lewis Hamilton en daardoor sneeuwde zijn resultaten nog wel eens volledig onder.

Bottas

Verstappen is van mening dat Bottas helemaal niet zo slecht presteerde in dienst van Mercedes. De Nederlander zag dat Bottas zich had neergelegd bij zijn rol. In een documentaire van Viaplay is Verstappen nogal duidelijk: "Hij start elk jaar weer fris maar na een paar races realiseer je je dat het weer niet gaat gebeuren. Je accepteert dan je rol. Hij finishte nog steeds op het podium, hij won een paar races en hij pakte poles. Je moet gewoon accepteren dat de coureur naast je wat beter is. Dat is prima want dat kan gebeuren."

Sprookjeswereld

Volgens Verstappen is het van belang dat een coureur zijn rol binnen een team accepteert. De Nederlander zag dat Bottas dit deed en hij heeft een duidelijke boodschap voor de andere coureurs: "Het is belangrijk dat hij het ook accepteerde. Sommige coureurs kunnen dat niet en dan gaat het ook helemaal fout. Ze overleven dan niet echt heel lang. Ik noem geen namen maar je moet je rol wel accepteren. Je kan niet blijven leven in een sprookjeswereld."