Mercedes laat fans schrikken tijdens teambazencarrousel

De Formule 1-wereld werd gisteren plotseling wakker geschud door een bijzondere transfercarrousel. Niet de coureurs, maar de teambazen speelden een hoofdrol. Veel teambazen wisselden van werkgever en de overige teams sprongen er gevat op in. Bij Mercedes liet men de fans heel eventjes schrikken.

De transfercarrousel werd gisteren in gang gebracht door de overstap van Frédéric Vasseur van Alfa Romeo naar Ferrari. Daarna volgde ineens de stap van Andreas Seidl naar Alfa Romeo, de Duitser wordt daar de CEO. Seidl werd op zijn beurt opgevolgd door Andrea Stella bij McLaren. Bij Mercedes besloot men een geintje uit te halen en tweette men een tekst die begon met het welbekende begrip 'Breaking'. Het ging om een grapje en men liet weten dat ze alleen maar een fotootje van Toto Wolff wilden delen.

BREAKING: We’ve got nothing to announce, so here’s a photo of the Boss. 💪 pic.twitter.com/HIfAUatjz2