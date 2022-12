Stella volgt Seidl op als teambaas van McLaren

De transfercarrousel in de Formule 1 draait vandaag op volle toeren. Nadat Frederic Vasseur vandaag vertrok bij Alfa Romeo en daarna werd gepresenteerd door Ferrari, werd hij direct opgevolgd door Andreas Seidl. McLaren presenteerde daarna direct een opvolger in de vorm van Andrea Stella.

Andrea Stella zal de taken van Andreas Seidl bij McLaren gaan overnemen. Seidl heeft de beslissing gemaakt om het Britse team te verlaten voor een andere uitdaging, namelijk als CEO zijnde van de Sauber Group. Ter vervanging van Seidl heeft McLaren-CEO Zak Brown opnieuw voor een man gekozen met een hele sloot aan ervaring in de racewereld. Stella begon zijn F1-carrière bij Ferrari, waar hij vijftien jaren voor heeft gewerkt. Bij de Scuderia moest de Italiaanse ingenieur tussen 2002 en 2015 onder andere nauw samenwerken met Formule 1-coureurs Michael Schumacher, Kimi Raikkonen en Fernando Alonso.

In 2015 maakte Stella de overstap naar McLaren waar hij zich langzamerhand binnen de rangen omhoog werkte, met zijn laatste promotie dus de stap naar teambaas van het F1-team van McLaren. Naast zijn verstand van F1-zaken heeft Stella ook een diploma in de luchtvaarttechniek en een PhD behaald voor werktuigbouwkundig ingenieur.

Op de McLaren website meldt CEO Brown: "Ik ben zeer enthousiast dat Andrea Stella de stap naar boven zal maken als teambaas van ons Formule 1-team. Andrea is een zeer getalenteerd, ervaren en gerespecteerd deel van ons team met een sterke ervaring als leider in de Formule 1. Ik kijk er naar uit om nog nauwer met hem samen te gaan werken zodat we de weg naar boven vinden en races kunnen gaan winnen."

