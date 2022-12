Brown staat nog steeds achter boze brief over budgetcap-overschrijding Red Bull

Het team van Red Bull Racing had dit jaar te maken met de rel omtrent hun budgetcap-overschrijding in 2021. Veel andere teams reageerden fel op het nieuws. McLaren CEO Zak Brown stuurde een boze brief over de zaak naar de FIA en maanden later staat hij nog volledig achter die actie.

Het nieuws omtrent de budgetcap-overschrijding van Red Bull lekte uit tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore. Ruim een week later bevestigde de FIA het nieuws en werd duidelijk dat Red Bull de budgetcap met een minimaal bedrag had overschreden. De concurrentie reageerde zeer fel en riep op tot een strenge straf. Red Bull accepteerde uiteindelijk een financiële en een sportieve straf.

McLaren CEO Zak Brown stuurde een felle brief naar de FIA waarin hij aangaf dat men de zaak serieus moest nemen. De Amerikaan laat aan Motorsport.com weten nog steeds achter deze boodschap te staan: Ik sta nog steeds achter deze brief. Een overtreding van het financiële of technische reglement kun je op meerdere manieren omschrijven. Ik weet dat mijn woorden nogal hard waren. Ik zie echter geen verschil tussen het overtreden van de budgetcap of het hebben van een te lage rijhoogte. Een overtreding binnen het sportieve, financiële of technische reglement had misschien anders gebracht kunnen worden."