Vandaag in 2021: De ontknoping van een bizarre titelstrijd

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Max Verstappen nationale autosporthistorie schreef. Op 12 december 2021 werd de Nederlander voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1, na een absurd hevige titelstrijd tussen hem en Mercedes-coureur Lewis Hamilton in zijn voordeel te hebben beslist. De desbetreffende dag staat bij velen in het geheugen gegrift. GPToday.net blikt terug op die bizarre dag in 2021.

In een jaar tijd kan er veel veranderen., Begin 2021 maakte niemand zich nog druk om porpoising en was Max Verstappen nog gewoon een aanstormend talent, eentje die 'ooit' wereldkampioen zou worden. Aan de start van het seizoen had men bij Verstappens team Red Bull Racing het gevoel dat ze regerend constructeurskampioen Mercedes en Lewis Hamilton konden uitdagen, maar Hamilton zelf had zijn zinnen gezet op een magisch doel: een achtste wereldtitel, nog nooit vertoond in de ruim zeventigjarige geschiedenis van de koningsklasse.

Silverstone

In 2021 ontstond er een memorabel duel tussen de oude vos Hamilton en de uitdager Verstappen. Al bij de eerste Grand Prix in Bahrein werd duidelijk dat de twee aan elkaar gewaagd waren, ze duelleerden op het scherp van de snede, waarbij Hamilton na enige controverse - Verstappen werd door zijn eigen team gesommeerd om kort voor de finish de eerste positie terug te geven aan zijn Britse concurrent - als winnaar over de streep. In eerste instantie was het duel tussen de twee kemphanen nog redelijk rustig, waren er soms wat woorden over maar bleef het leefbaar. De Britse Grand Prix op het iconische circuit van Silverstone zorgde echter voor een compleet nieuwe dimensie in het duel tussen Verstappen en Hamilton.

De tribunes rondom het Britse circuit zaten propvol, voor het eerst sinds het uitbreken van het coronavirus werd er weer een Grand Prix gehouden voor een vol huis. Vanzelfsprekend juichte vrijwel iedereen voor thuisrijder Hamilton. De Brit wist dat hij moest presteren om zijn rivaal Verstappen, die over een gezonde voorsprong in het WK beschikte, in het vizier te houden. In de eerste ronde hadden de twee het direct met elkaar aan de stok. Meerdere keren gingen ze wiel-aan-wiel door de bochten en in de befaamde Copse Corner ging het helemaal fout. Hamilton tikte Verstappen aan, waarop de Nederlander in volle vaart de bandenstapel invloog. Het was direct duidelijk dat het goed mis was, de Red Bull van Verstappen was veranderd in pulp en de Nederlander moest ter controle naar het ziekenhuis. Ondanks een fikse straf - tien strafseconden, in te lossen tijdens een pitstop - wist Hamilton toch te winnen. Terwijl de Brit met de Union Jack naar zijn fans zwaaide, zat Verstappen op een ziekenhuisbed.

Vanaf dat moment was de sfeer meer dan gespannen. Een ‘wij tegen zij’-gevoel groeide onder de fans. Voortdurend werd er, met name in de online sfeer, met modder naar elkaar gegooid. Niet alleen de fans deden dat, teambazen Toto Wolff en Christian Horner stookten het vuurtje elke keer weer verder op. Na een nieuwe crash in Monza, een bizar Braziliaans Grand Prix-weekend en een haast net zo absurde Saoedische Grand Prix, stonden Verstappen en Hamilton precies gelijk in punten voorafgaand de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Libelle

Terwijl de coureurs rustig hun dingetjes deden werd de hype rondom de seizoensfinale steeds groter en groter. Overal ging het erover, op de televisie, de radio, in de krant en zelfs in de Libelle werden de lezeressen voorbereid op de naderende, zenuwslopende ontknoping. Tijdens de persconferenties voorafgaand het weekend werd er een lichtontvlambare werksfeer gecreëerd: kemphanen Hamilton en Verstappen zaten naast elkaar bij de persconferentie, het duo Wolff en Horner bleef elkaar bestoken met verbale modder.

Max Verstappen pakte de poleposition en Hamilton mocht de Grand Prix naast hem starten, het Hollandse droomscenario voor de seizoenontknoping leek zich te ontvouwen. De tribunes in Abu Dhabi kleurden oranje en alle ogen waren gericht op de twee coureurs. Bij de start was Hamilton beter weg en bleef de spanning, op een incidentje in de eerste ronde, lange tijd op een zijspoor liggen. De Brit voelde zich als een vis in het Arabische water en bouwde gestaag aan een gezonde voorsprong ten opzichte van zijn directe rivaal.

Het team van Red Bull, dat overduidelijk geen zin had in een hernieuwd titelfeestje van Hamilton, opteerde voor een alternatieve strategie. Verstappens teammaat Sérgio Pérez werd buitengelaten terwijl de titelrivalen de pitstraat opzochten voor vers rubber. Aan Pérez de simpele taak om Hamilton eens flink voor de wielen te rijden. De Mexicaan dreef Hamilton bijna tot waanzin, door hem middels blokkeeracties meerdere seconden van zijn voorsprong als sneeuw voor de zon te doen verdwijnen. Dankzij Pérez' acties kon Verstappen, die op bijna tien tellen achterstand reed, weer aansluiten bij zijn grote concurrent.

Ondanks de krachtsinspanning van zijn teamgenoot leek het erop dat Verstappen de Mercedes van Hamilton moest laten gaan. In de slotfase reed Hamilton ruim op kop en ging men bij Mercedes de champagne vast koud zetten. Het lot besliste anders. Wat volgde was een absurd schouwspel. Williams-coureur Nicholas Latifi parkeerde zijn wagen in de vijftigste ronde in de muur en wedstrijdleider Michael Masi stuurde de Safety Car de baan op. Red Bull reageerde direct: Verstappen werd naar binnengehaald om te wisselen naar een setje softs. Mercedes, dat vreesde de leiding te verspelen als men Hamilton ook zou binnenhalen, gokte op een Safety Car-finish.

Die gok leek uit te pakken. Marshals waren vrij lang bezig met het bergen van de Williams van Latifi. Wedstrijdleider Masi stond onder enorme druk - hij had het al vaker lastig gehad met klagende teambazen, maar in Abu Dhabi was hij meer klantenservicemedewerker dan wedstrijdleider. Teambazen Wolff en Horner tetterden voortdurend in zijn oren en deden er alles aan om zijn keuze te beïnvloeden.

Achter de Safety Car, die zoals gebruikelijk voor de leider - in dit geval Hamilton - reed, waren een paar achterblijvers terechtgekomen. Deze reden precies tussen Hamilton en Verstappen in. Aangezien Red Bull hoopte op een herstart, deed men aan die pitmuur er alles aan om Masi ervan te overtuigen dat het kluitje achterblijvers zo snel mogelijk haar ronde achterstand moest inlopen. Bij Mercedes vond men dit daarentegen logischerwijs totaal overbodig - hen speelde het, gezien Verstappens nieuwe rubber, in de kaart als er nog een paar langzamere wagens tussen de bolide van Hamilton en het grote blauwrode gevaar zouden zitten.

In de laatste anderhalve ronde zette Masi de titelstrijd op zijn kop. Hij kwam met drie mededelingen, die eenieder versteld deed staan. De wedstrijdleiding liet weten dat er een herstart kwam en dat de lapped cars tussen Hamilton en Verstappen moesten blijven rijden, precies waar ze reden. Die boodschap zorgde voor de nodige woede en teleurstelling bij Horner en Verstappen, de titel werd hierdoor immers vrijwel onmogelijk. Uit het niets kwam er echter nog een mededeling, de lapped cars moesten toch weg! Saillant detail: het ging enkel om de wagens tussen Hamilton en Verstappen. De achterblijvers die áchter Verstappen reden, kregen hun ronde achterstand niet terug. Hadden zij die permissie wél gekregen, dan was er niet genoeg tijd geweest om nog een volledige ronde op racesnelheid af te werken.

"No Mikey, no!"

Mercedes-teambaas Wolff ontplofte over de boordradio en sprak zijn inmiddels legendarische woorden “no Mikey, no!” Verstappen hield zijn hoofd koel en in het enig nog overgebleven racerondje verschalkte hij Hamilton. De Nederlander kwam als winnaar over de streep en kon juichen: zijn eerste wereldtitel was een feit. Bij Mercedes was uiteraard men furieus. Er werd een protest aangetekend en zelfs een heuse advocaat tentoongesteld, maar de klachten van het Duitse merk werden door de wedstrijdleiding van tafel geveegd. Verstappen was kampioen.

In de nasleep van de titelstrijd verloor Masi zijn baan, zweeg Hamilton maandenlang en werd het reglement stevig onder handen genomen. Een jaar later kijkt menigeen met gemengde gevoelens op het hele tafereel terug. Eén ding is zeker: Verstappen, en met hem heel Nederland, zullen zondag 12 december 2021 nooit meer vergeten.