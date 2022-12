Magnussen finisht als zevende in Gulf 12 Hours

Terwijl de meeste Formule 1-coureurs genieten van hun vakantie, reed Kevin Magnussen afgelopen weekend gewoon weer een race. De Deense Haas-coureur kwam in Abu Dhabi in actie tijdens de Gulf 12 Hours. Magnussen vormde een team met zijn vader Jan Magnussen en Mark Kvamme.

Magnussen kondigde eerder dit jaar al zijn deelname aan de endurancerace aan en dit weekend was het eindelijk zover. Magnussen kroop achter het stuur van een Ferrari 488 GT3 van MDK Motorsports, hij vormde weer een team met zijn vader en dat was voor hem een speciaal moment. Vorig jaar deden vader en zoon Magnussen ook al mee aan de 24 uur van Le Mans.

De Magnussens en Kvamme kenden een redelijk succesvolle Gulf 12 Hours. Het team reed in totaal 332 rondjes op het Yas Marina Circuit. Dit was goed voor de zevende plaats in de eindklassering van de langeafstandsrace. In hun klasse werden de coureurs van MDK Motorsports vijfde. De overwinning in de Gulf 12 Hours ging uiteindelijk naar James Calado, Antonio Fuoco en Alessandro Pier Guidi in een Ferrari van AF Corse.