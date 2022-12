Verstappen genomineerd voor Sportman van het jaar

Max Verstappen maakt kans op een volgende onderscheiding. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde dit jaar zijn wereldtitel in de Formule 1 en om die reden is hij nu één van de genomineerden voor de titel Sportman van het jaar. Eerder stond zijn naam ook al op de longlist.

Verstappen neemt het in de categorie 'Sportman van het jaar' op tegen Olympisch schaatskampioen Thomas Krol en baanwielrenner Harry Lavreysen. Verstappen lijkt op voorhand de grote favoriet te zijn voor de titel, vorig jaar werd hij ook al uit geroepen tot sportman van het jaar. De bijbehorende prijs werd vorig jaar opgehaald door zijn vader Jos Verstappen, het is nog niet duidelijk of Verstappen dit jaar wel aanwezig is.

De prijzen voor de beste Nederlandse sporters worden uitgereikt tijdens het Sportgala. Dit gala vindt dit jaar plaats in de AFAS Live in Amsterdam. Het gala vindt plaats op woensdag 21 december en het is live te zien op NPO1, de NOS zendt het gala uit en de presentatie van de avond is in handen van Dione de Graaff en Herman van der Zandt. De uitslag wordt bepaald aan de hand van stemmen van sporters en een vakjury.