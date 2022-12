'Vasseur koopt huis in Maranello en is dichtbij Ferrari-deal'

Het team van Ferrari is momenteel op zoek naar een nieuwe teambaas voor het aankomende seizoen. Enkele weken geleden maakte men immers bekend dat Mattia Binotto het team gaat verlaten. Het lijkt erop dat men al een nieuwe teambaas heeft gevonden in de persoon van Frédéric Vasseur.

De naam van de huidige teambaas van Alfa Romeo wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Italiaanse grootmacht. Vasseurs naam werd zelfs al genoemd voordat het vertrek van Binotto officieel werd gemaakt door het team van Ferrari. De Fransman werkte in het verleden al samen met Charles Leclerc en is dus een geen onbekende voor de Monegaskische coureur.

Huis

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com wordt de overstap van Vasseur steeds reëler. Het Italiaanse medium weet namelijk te melden dat Vasseur inmiddels al een huis heeft gekocht in Ferrari's thuisstad Maranello. Dit zorgt ervoor dat de geruchten over een overstap van Vasseur steeds concreter worden. Het is zelfs de verwachting dat Ferrari de komst van de Fransman al voor het einde van het jaar bekend zal gaan maken.

Tussenpaus

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt verder dat het proces van de overstap van Vasseur op een gebruikelijke wijze zal gaan plaatsvinden. Naar verwachting zal Alfa Romeo eerst zijn vertrek gaan melden alvorens Ferrari met een officieel bericht naar buiten zal gaan komen. Alfa Romeo zal dan zelf opzoek moeten gaan naar een nieuwe teambaas, Alfa Romeo verlaat Sauber na 2023 als hoofdsponsor en de kans is dus aanwezig dat men kiest voor een tussenpaus totdat Audi in 2026 instapt.