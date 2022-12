De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Kevin Magnussen, verrassende herintreder

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel tien: Kevin Magnussen, de verrassende herintreder.

Naam: Kevin Magnussen (Denemarken, 5 oktober 1992)

Eindklassering 2022: dertiende

Aantal WK-punten: 25

Beste klassering: 5e (Bahrein)

Aantal polepositions: 1 (Brazilië)

Beste startplaats: 7e (twee keer)

Onderling kwalificatieduel met Mick Schumacher: 16-6

Het Formule 1-seizoen van 2022 van Kevin Magnussen

Wie eind 2021 had gezegd dat Kevin Magnussen in 2022 weer op de grid zou staan, zou voor gek zijn verklaard. Magnussen kreeg eind 2020 immers geen contractverlenging bij Haas en daarom trok de Deen naar de Verenigde Staten, om zich te wagen aan het langesfstandsracen. Zijn endurancedebuut was dusdanig overtuigend dat Magnussen zelfs door het terugkerende Peugeot werd gevraagd om één van haar fabriekscoureurs in het WEC te worden, tot een belletje van Günther Steiner de agenda van Magnussen overhoop haalde.

Het team van Haas bevond zich na de wintertests in Barcelona in een lastig parket. Vanwege de politieke onrust rondom Rusland besloot de Amerikaanse equipe haar betalende coureur Nikita Mazepin de laan uit te sturen, ondanks dat deze zich had geconformeerd aan de FIA-regels omtrent het niet uiten van Russische vlaggen en symbolen. Vanwege het gedwongen vertrek van Mazepin kwam er een plaats vrij voor Magnussen, die halverwege de testweek in Bahrein plotsklaps mocht instappen. Als klap op de vuurpijl ondertekende de Deen ook nog eens een meerjarige verbintenis.

Magnussen kreeg geen spijt van zijn onverwachte comeback; bij de seizoensopener kwam hij verrassend op een waanzinnig sterke vijfde plek over de streep. Na een puntloos 2021 voelde de vijfde stek van Magnussen als een overwinning voor Haas. De Deen bleef presteren, door ook in Saoedi-Arabië en Emilia Romagna punten te pakken. Ondertussen was hij ook nog eens veel sneller dan zijn worstelende teamgenoot Mick Schumacher.

In de tweede seizoenshelft kreeg de man uit Roskilde het beduidend lastiger. Na de zomerstop pakte hij alleen in de Verenigde Staten nog punten en dreigde zijn seizoen als een nachtkaars uit te gaan. In Brazilië veranderde K-Mag echter in K-Magic. Tijdens de kwalificatie op vrijdag - in São Paulo werd een sprintweekend afgewerkt - wist Magnussen zich naar Q3 te worstelen. In deze allesbeslissende kwalificatiesessie ging hij als eerste de baan op en noteerde hij verrassend de snelste tijd. Aangezien George Russell voor een rode vlag zorgde en de regen uit de hemel viel, pakte Magnussen de pole. Het feest bij Haas was enorm. Een dag later pakte hij een puntje in de sprint. Onder de streep maakte Magnussen een voortreffelijke comeback op het hoogste niveau.

Het plan voor 2023 van Kevin Magnussen

Met het tweejarige contract onder zijn arm heeft Magnussen zich geen enkel moment zorgen hoeven maken voor wat betreft het Formule 1-seizoen 2023. Ook volgend jaar rijdt Magnussen voor de equipe van Haas, waardoor hij voor het zesde jaar onder teambaas Guenther Steiner mag werken.

In 2023 krijgt Magnussen in de persoon van Nico Hülkenberg een zeer ervaren nieuwe collega. De tegenvallende Schumacher wordt vervangen door zijn twaalf jaar oudere landgenoot, die gedurende het komende seizoen zijn 200ste Grand Prix-start zal maken. Magnussen en Hülkenberg moeten er samen voor zorgen dat Haas verdere stappen voorwaarts mag zetten. Gezien hun gecombineerde erelijst geen ondenkbare situatie.