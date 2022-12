Wolff sluit uit dat Mercedes Binotto gaat aantrekken

Het vertrek van Mattia Binotto bij Ferrari kwam voor weinigen als een verrassing. De Italiaanse renstal maakte enkele weken geleden bekend dat Binotto gaat vertrekken als teambaas. De toekomstplannen van Binotto zijn nog niet bekend maar bij Mercedes hoeft hij niet aan te kloppen.

Binotto werkte zeer lang voor Ferrari en diende in de laatste jaren als teambaas. Onder zijn leiding begon Ferrari dit jaar zeer goed aan het seizoen. In twee van de eerste drie races ging de zege naar Ferrari-coureur Charles Leclerc maar daarna ging er zeer veel mis. De positie van Binotto kwam steeds meer onder druk te staan en uiteindelijk liet hij zelf weten te willen vertrekken.

Ook voor de andere teambazen was het vertrek van Binotto geen verrassing. Mercedes-teambaas Toto Wolff zag het ontslag van zijn collega ook aankomen. De Oostenrijker denkt niet dat Binotto bij Mercedes aan de slag kan gaan. In de Beyond the Grid-podcast spreekt Wolff zich uit: "Nee, ik denk dat het porselein tussen ons teveel is gebroken in de afgelopen paar jaar. Ik kan niet zeggen of hij bij andere teams wel aan de slag kan gaan. Maar het is in ieder geval zeker dat Mattia de Formule 1-wereld begrijpt. Het is dus niet uitgesloten dat hij een plekje vindt bij een ander team."