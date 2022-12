Red Bull weigert mogelijke MotoGP-test Verstappen

Max Verstappen staat bekend om zijn stuurmanskunsten in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft echter ook verregaande interesse in andere takken van racesport, ook de MotoGP heeft zijn interesse. Volgens Verstappen mag hij van Red Bull geen MotoGP-test uitvoeren.

Enkele weken geleden was Verstappen aanwezig bij de Honda Racing Thanks Day op het Japanse circuit Motegi. Verstappen, zijn teamgenoot Sergio Perez en AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda waren hier aanwezig vanwege hun band met hun voormalig motorleverancier Honda. Ook MotoGP-coureur Marc Marquez was aanwezig bij het event en Verstappen toonde veel interesse in diens motor.

De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen Formule 1 nam zelfs plaats op de machine van Marquez. Een MotoGP-test zit er echter niet in voor Verstappen. Hij wordt geciteerd door La Gazzetta dello Sport: "Ik kijk graag naar de MotoGP en ik vind het leuk dat er zoveel teams winnen. Dat is fantastisch. Die gasten zijn echt gek! Het is prachtig om te zien hoe sterk ze zijn, ze werken echt met hun hele lichaam. Ik zou graag zo'n motor uitproberen, alleen maar voor de snelheid op de rechte stukken. Mijn team wil mij dat echter niet laten doen."