De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Lewis Hamilton, van de troon gevallen

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel zeventien: Lewis Hamilton, die voor de eerste keer in zijn loopbaan geen enkele race won.

Lewis Hamilton (Groot-Brittannië, 7 januari 1985)

Eindklassering 2022: zesde

Aantal WK-punten: 240

Beste klassering: 2e (vijf keer)

Aantal podiumplaatsen: 9

Beste startplaats: 2e (Brazilië)

Aantal snelste raceronden: 2

Onderling kwalificatieduel met George Russell: 13-9

Het Formule 1-seizoen 2022 van Lewis Hamilton

Na het discutabele einde van het Formule 1-seizoen 2021 zou Lewis Hamilton met een knal terugkomen. Wekenlang liet de veteraan niets van zich horen, om vervolgens met grote woorden een terugkeer in de mondiale media te maken. Hamilton en Mercedes zouden terugslaan, hun afgenomen titels heroveren en de racewereld op haar grondvesten doen schudden. ‘Beter voorbereid dan ooit’ was een veelgehoorde team.

Viel dat even tegen. Dankzij uiteenvallende Red Bull-mechaniek reed Hamilton tijdens de openingsrace in Bahrein enigszins gelukkig naar een podiumplaats, maar daarna was het maandenlang zwoegen. Porpoising, oftewel stuiteren, bezorgde Hamilton letterlijk en figuurlijk koppijn. In Jeddah kwam hij voor de eerste keer in een paar eeuwen niet door Q1, om op Imola gigantisch om z’n oren te worden gereden.

Na het welbekende gemekker van zijn alter ego, stond in het late voorjaar toch weer die recordjager op die zo knetterhard kan autoracen. Een tweede podiumplaats volgde in Montréal, waarop Hamilton liefst vijfmaal op rij naar het ereschavot reed – tweede plaatsen op Paul Ricard en de Hungaroring als hoogtepunten.

Winnen deed Hamilton echter niet. Dat is een unicum, want sinds zijn entree op het hoogste niveau in 2007 wist de Britse dertiger ieder jaar minstens één Grand Prix op zijn naam te schrijven – zelfs in het eerste Mercedes-jaar en in seizoenen dat het met McLaren niet van harte ging. Een aantal keren kwam de zevenvoudig wereldkampioen dichtbij. Denk aan Zandvoort, waar de Safety Car op een voor hem zeer ongelukkig moment werd uitgebracht, of het COTA, waarop Hamilton altijd sterk is.

Met de waanzinnige statistieken van afgelopen seizoenen in het achterhoofd (zesmaal wereldkampioen en tweemaal tweede in acht jaar tijd) werkte het overwinningsloze 2022 als een stevige ontnuchtering voor de enige coureur ooit die meer dan honderd Formule 1-races wist te winnen, maar de sterke slotfase – waarin nota bene teammaat George Russell wél een Grand Prix won – zal voor Hamilton en Mercedes ongetwijfeld hoopgevend werken. De koek is in ieder geval nog niet op.

Het plan van Lewis Hamilton voor het seizoen 2023

Voor het elfde achtereenvolgende seizoen – met afstand het langste dienstverband van alle huidige Formule 1-coureurs – zal Hamilton de kleuren van Mercedes ook in 2023 verdedigen. George Russell zal voor het tweede jaar naast zijn landgenoot aanschuiven in de garage van de zilverpijlen en samen zal het tweetal ongetwijfeld een gooi naar beide wereldkampioenschappen willen doen.

Aanstaande winter viert Hamilton zijn 38ste verjaardag en ondanks dat de Brit in een eerder stadium aangaf niet na zijn veertigste te willen autoracen, wijst de meest recente praat uit het geruchtencircuit erop dat de zevenvoudig kampioen die belofte weleens kan breken. Voorlopig zijn Mercedes en Hamilton in ieder geval nog minstens één jaar contractueel aan elkaar verbonden.