De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Lance Stroll, volledig overklast

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel acht: Lance Stroll, hij werd compleet overklast.

Lance Stroll (Canada, 29 oktober 1998)

Eindklassering 2022: vijftiende

Aantal WK-punten: 18

Beste klassering: 6e (Singapore)

Beste startplaats: 5e (Verenigde Staten)

Onderling kwalificatieduel met Sebastian Vettel: 7-13, onderling kwalificatieduel met Nico Hülkenberg: 1-1

Het Formule 1-seizoen 2022 van Lance Stroll

In zijn zesde seizoen in de koningsklasse van de autosport presteerde Lance Stroll zeer, zeer matig. Enkel in zijn tweede seizoen op het hoogste niveau, in 2018 met de rammelkar van Williams, scoorde hij minder WK-punten dan-ie dit jaar deed. De in Montréal geboren Stroll kon nimmer echt een vuist maken tegenover zijn afzwaaiende teamgenoot Sebastian Vettel. De Duitser pakte in de matige Aston Martin ruim twee keer zoveel punten als Stroll in 2022. Onder de streep bleek het afgelopen seizoen een pijnlijke jaargang voor de miljardairszoon.

Zoals gebruikelijk kwam Stroll op de zaterdag regelmatig beter voor de dag dan op de zondag. Met enige regelmaat startte de Aston Martin-coureur in de top tien, maar daarvandaan bleek het knap lastig om een puntenpositie vast te houden. Als Stroll wél in de punten eindigde, dan was dat vaak op de tiende plaats. In Miami, Spanje, thuisland Canada, Frankrijk, Nederland en Brazilië pakte hij het laatste puntje. Enkel in Singapore - waar hij, in alle eerlijkheid, een puike wedstrijd afleverde en als zesde finishte - en Abu Dhabi - dankzij een goede strategie - eindigde hij op een hogere positie.

De verregende Grand Prix van Singapore vormde zoals gezegd het hoogtepuntje in het seizoen van Stroll. In een race die bol stond van de spins en rijdersfouten hield de 24-jarige het hoofd koel en kwam hij op een keurige zesde plaats over de streep. Het was zijn beste resultaat van het jaar, en gezien de omstandigheden in de Aziatische stadstaat mag men hem daar louter complimenten voor geven.

Drie weken later beleefde Stroll echter zijn absolute dieptepunt van het jaar. Op het Circuit of the Americas verdedigde de Canadees op lompe wijze zijn positie ten opzichte van nota bene zijn aanstaande teamgenoot Fernando Alonso. De schade aan de Aston Martin was fors en Alonso ontsnapte op wonderbaarlijke wijze aan een enorm ongeval. Door zijn eigen toedoen viel Stroll uit in de Verenigde Staten, iets wat hij dit jaar overigens slechts driemaal deed. De Canadese twintiger bracht zijn wagen zodoende met regelmaat over de eindstreep, maar deed dat véél te vaak op een teleurstellende positie.

Het plan van Lance Stroll voor 2023

Aangezien Strolls vader de eigenaar is van het team van Aston Martin is de kans niet bijzonder groot dat hij na volgend seizoen zijn biezen moet pakken. In 2023 krijgt hij de eerder genoemde Alonso als teamgenoot. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen staat niet bepaald bekend als de makkelijkste collega, dus het is nog maar de vraag hoe Stroll daarmee zal omgaan. Eén ding is in ieder geval duidelijk: voor zijn populariteit zou het goed zijn als Stroll volgend jaar wat meer punten zou weten te scoren.