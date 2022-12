Van Kalmthout neemt deel aan 24 uur van Daytona met TDS Racing

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout neemt volgende maand deel aan de 24 uur van Daytona. De 22-jarige Nederlander is door het Franse team TDS Racing uitgenodigd om wederom zijn kunsten te vertonen tijdens de enduranceklassieker. Vorig jaar wist de Hoofddorper, die normaliter uitkomt in de IndyCar Series, bij hetzelfde evenement op een puike tweede plaats over de finishlijn te komen. VeeKay laat weten ditmaal een greep naar de overwinning te willen doen.

De 24 uur van Daytona geldt als seizoensouverture van het IMSA-kampioenschap, het Amerikaanse equivalent van de European Le Mans Series. In het IMSA zijn verschillende klassen opgenomen. Zo vechten de LMDh-bolides (er zijn geen Hypercars aanwezig op Daytona, alhoewel dat reglementair wél is toegestaan) om de eindoverwinning, rijden de snelle prototypes van de LMP2 voor hun eigen klassement, is het kleine broertje van de LMP3 aanwezig en wordt de GT-wereld onderverdeeld in twee afzonderlijke klassen. VeeKay mag de kleuren van TDS Racing verdedigen in de LMP2-categorie, waarin eerder al de aanwezigheid van Giedo van der Garde (op de andere door TDS Racing ingezette bolide), Josef Newgarden en Scott McLaughlin (beiden Tower Motorsport) werd aangekondigd.

VeeKay voelt zich als een vis in het water op Daytona en kan niet wachten om aan de start te verschijnen voor wat officieel zijn derde deelname, maar officieus zijn tweede keer wordt. In 2021 zou VeeKay debuteren, maar toen crashte zijn DragonSpeed-teammaat voor de Nederlander überhaupt achter het stuur kon kruipen. "Ik heb ontzettend veel zin om weer op Daytona te racen. De tweede plaats van begin dit jaar, met Racing Team Nederland, is een geweldige ervaring. Dankzij die wedstrijd heb ik een blijvende liefde voor de enduranceracerij ontwikkeld. Toen TDS Racing mij opbelde met de vraag of ik voor hen wilde racen tijdens de aanstaande 24 uur van Daytona, heb ik niet lang na hoeven denken."

Met teamgenoten Mikkel Jensen (fabriekscoureur van Peugeot), Scott Huffaker en Steven Thomas meent VeeKay voor niets anders dan de winst wil gaan. "Met Racing Team Nederland werd ik tweede, dus nu wil ik de wedstrijd heel graag winnen. Mikkel, Scott en Steven hebben ongetwijfeld hetzelfde doel. Met deze combinatie mogen wij nergens anders naar streven dan de winst."

Xavier Combet, de teammanager van TDS Racing, spreekt vol lof wanneer hij de naam van VeeKay in de mond neemt. "We zijn verheugd om weer met Rinus te mogen werken voor deze aanstaande editie van de 24 uren van Daytona. Wat ik in het bijzonder waardeer aan Rinus, is zijn professionaliteit en zijn winnaarsmentaliteit. We zijn ervan overtuigd dat Rinus een aanwinst is voor de #11-bolide en dat hij, samen met Steven, Scott en Mikkel een gereden kans heeft om de wedstrijd te winnen", sluit Combet af.