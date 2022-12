Ricciardo doet boekje open over terugkomst bij Red Bull

Daniel Ricciardo is teruggekeerd bij Red Bull. De achtvoudig racewinnaar verraste de Formule 1-wereld door in 2019 de overstap te maken naar Renault en daarmee zijn Red Bull-familie te verlaten. Nadat zijn gedurfde avonturen bij Renault en McLaren niet geheel succesvol zijn afgesloten, keert Ricciardo terug bij Red Bull voor de rol van reserverijder. De Australiër legt uit.

Vanaf 2023 zal Daniel Ricciardo een ondersteunende rol leveren bij het team van Red Bull. Ricciardo zal met zijn rol als reservecoureur de vervanger zijn van Sergio Peréz en Max Verstappen, mochten zij niet in de mogelijkheid zijn om onderdelen van een Grand Prix-weekend aan te vangen. In een exclusief gesprek met Speedcafe vertelt Ricciardo over zijn afgelopen seizoen en de overstap naar zijn racefamilie.

"Om alles kraakhelder te hebben, ik sta niet op de grid volgend jaar. Maar het (de reserverol bij Red Bull) is een manier om bezig in de Formule 1 te blijven en om me de nodige tijd te geven om een stap terug te nemen. Tijdens de tweede seizoenshelft moest ik echt een stap terug doen, mezelf herbouwen en resetten. Ook moest ik de intense liefde (voor F1) weer vinden. Het werd steeds duidelijker dat ik de 24 races volgend jaar niet zou kunnen doen. Dat zou sowieso niet het beste voor mij zijn."

Ook over het gemis van zijn familie en vrienden – vooral tijdens de coronaperiode – opent Ricciardo zijn hart. Als Formule 1-rijder is het van cruciaal belang om een goede ondersteuning te hebben van mensen waarmee ze een hechte band hebben.

"Wanneer je naar de top van je sport komt denk je dat je geweldig, speciaal en onoverwinnelijk bent. Ook wij zijn net zoals allen gewoon mensen en voelen emoties. Ik voelde die emotie vooral de afgelopen paar jaren. Hoog- en laagtepunten en daaropvolgend ook nog Covid waardoor je je vrienden en familie minder vaak ziet. Op dat moment kwam het tot een punt waar ik meer tijd voor familie en vrienden wou terugvinden, net zoals meer tijd voor mijzelf."

Voor Ricciardo is het van belang om een balans te creëren tussen Formule 1-tijd en vrije tijd. "Ik zal niet bij elke race aanwezig zijn. Ik wil nog steeds die tijd voor mezelf houden, maar ik zal bij sommige Grands Prix aanwezig zijn, zal hier en daar op de simulator zitten en mijn ervaring lenen aan het team. Elke vorm van testen zal ook mooi zijn zodat ik fit kan blijven om te racen. Het (zijn rol bij Red Bull) zal net genoeg zijn om zogezegd up-to-date te blijven, maar ook waar ik net goed afstand krijg om op adem te komen."