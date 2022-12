Horner: Ricciardo krijgt kans F1-liefde te herontdekken na 'domme beslissing'

Onlangs werd het niet geheel verrassende nieuws aangekondigd van Daniel Ricicardo’s comeback bij zijn Formule 1-familie: het team van Red Bull. De achtvoudig racewinnaar zal de officiële reservecoureur zijn van het team waar hij tussen 2014 en 2018 al deel van uitmaakte. Zijn teammanager Christian Horner laat weten heel blij te zijn dat zijn team een promotionele aanwinst heeft toegetrokken, maar dat hij Ricciardo’s overstap naar Renault in 2019 nog steeds niet snapt.

Tijdens de samenwerking tussen Red Bull en Daniel Ricciardo was het team een macht dat zich net niet kon meten met de dominante factor op dat moment: Mercedes. Ricciardo wist echter wel zeven Grands Prix voor het team binnen te halen en wist meerdere malen de fans tot op het puntje van de stoelen te bewegen met gedurfde inhaalmanoeuvres.

Met de opkomst van Max Verstappen bij Red Bull, koos Ricciardo in de zomer van 2018 eieren voor z’n geld door de overstap naar Renault te maken, waarna hij twee jaar later uiteindelijk bij McLaren terecht kwam. Los van een Grand Prix-overwinning voor het team van McLaren rijdende waren Ricciardo’s avonturen buiten de Red Bull-familie niet geheel geslaagd. De Australiër krijgt nu de kans om zichzelf te resetten en klaar te maken voor 2024.

Tegenover Mirror vertelt Horner over de gemaakte beslissing van zijn kersverse reserverijder: "Daniel kwam bij ons in het team toen hij nog een tiener was. Hij groeide samen met het team op. Hij had een paar grote successen met ons, maar vervolgens deed hij iets doms door voor andere teams te gaan rijden. Dat heeft nooit echt gewerkt."

Verder meent Horner dat Red Bull niet zomaar de beslissing gemaakt heeft om Ricciardo voor het team te tekenen. "Daniel is een geweldige persoonlijkheid. We vonden dat het de juiste keuze was om hem naar het team terug te halen – en op promotioneel vlak; hij heeft de grootste lach in de Formule 1. Hij krijgt de mogelijkheid om weer plezier te hebben en om het plezier als Formule 1-coureur zijnde te hervinden, in plaats van de stress die hij de afgelopen jaren heeft gehad."