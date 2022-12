Mekies vervangt Binotto tijdens FIA Prize Giving Gala

Later deze week staat het FIA Prize Giving Gala op het programma. De top drie van het afgelopen Formule 1-seizoen moet daarbij aanwezig zijn en hetzelfde geldt voor hun teams. Aangezien Mattia Binotto vertrekt bij het team van Ferrari heeft de renstal een andere vertegenwoordiger aangewezen.

Volgens het Italiaanse medium Corriere della Sera zal Laurent Mekies aanwezig zijn op het gala als vertegenwoordiger van Ferrari. Mekies zal daarbij Charles Leclerc vergezellen, de Monegask werd afgelopen seizoen tweede in het wereldkampioenschap en moet dus zijn prijs in ontvangst nemen. Volgens Corriere della Sera zal Binotto nog wel aanwezig zijn bij de vergadering van het World Motor Sport Council in Bologna. Aankomende vrijdag is het Prize Giving Gala.