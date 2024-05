'Aston Martin in gesprek met Binotto over technische rol'

Het team van Aston Martin is bezig met een lastige fase in het seizoen. De Britse renstal blijft een beetje achter, en dat zorgt voor geruchten. Het lijkt er namelijk op dat Aston Martin in gesprek is met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto over een nieuwe technische functie.

Binotto was jarenlang werkzaam bij het team van Ferrari. In zijn laatste jaren bij de Italiaanse renstal was hij de teambaas, maar daarvoor vervulde hij veelal technische rollen. Eind 2022 vertrok Binotto bij het team van Ferrari en werd hij opgevolgd door Frédéric Vasseur. Sindsdien focust Binotto zich op functies buiten de Formule 1, maar hij is nog wel met enige regelmaat aanwezig bij Grands Prix.

De Italiaan wordt vaak in verband gebracht met Formule 1-teams. Ook nu gaat het weer over een mogelijke comeback in de koningsklasse van de autosport. Volgens het Duitse medium Motorsport-Total spreekt Binotto met het team van Aston Martin over een rol van Chief Technical Officer (CTO). Momenteel heeft Aston Martin geen CTO in dienst, wat dus betekent dat Binotto niemand zal gaan vervangen. Als Binotto daadwerkelijk CTO wordt bij Aston Martin, dan kan hij de baas worden van technisch directeur Dan Fallows. Hij wordt dus geen vervanger van Fallows, en hij zal de Brit ook niet voor de voeten gaan lopen.