Horner niet verrast door Binotto-ontslag: "Keuze van Ferrari"

Het team van Ferrari kwam enkele weken geleden met belangrijk nieuws naar buiten. De Italiaanse renstal maakte immers bekend dat ze afscheid gaan nemen van teambaas Mattia Binotto. Het vertrek van Binotto was voor niemand een verrassing, ook Red Bull-teambaas Christian Horner deelt die mening.

Ferrari kende dit jaar zeker geen slecht seizoen. De Italianen konden de degens in de eerste seizoenshelft veelvuldig kruisen met Red Bull Racing. Ferrari-coureur Charles Leclerc won twee van de eerste drie Grands Prix. Daarna kreeg men te maken met veel betrouwbaarheidsproblemen en mislukte tactieken. Binotto voelde volgens de Italiaanse media dan ook geen vertrouwen meer vanuit de top van Ferrari.

Geen verrassing

Het vertrek van Binotto hing dan ook al eventjes in de lucht. Na hardnekkige geruchten in de Italiaanse pers werd het nieuws enkele dagen later bekend gemaakt door Ferrari. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was niet verrast en spreekt zich uit bij Sky Sports: "Ik was niet echt verrast. Het is natuurlijk de keuze van Ferrari. Volgens mij wordt dit hun zesde teambaas sinds ik teambaas ben bij Red Bull. Voor hemzelf is het natuurlijk lastig. Ze hadden dit jaar een geweldige auto en ze waren absoluut competitief."

Trouw

Horner zelf blijft Red Bull in ieder geval trouw. De Britse teambaas werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari. Horner lacht die geruchten echter weg en is er nogal duidelijk over: "Ik ben absoluut helemaal toegewijd aan het team van Red Bull. Ik werk er al vanaf het begin en ik voel mij dan ook heel erg nauw aan het team verbonden."