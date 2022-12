Hamilton grapt over startnummer Verstappen: "Hij heeft die lelijke 1 op de auto"

Lewis Hamilton kende dit jaar een redelijk tegenvallend seizoen. De Britse Mercedes-coureur kon de degens niet kruisen met de rivalen van Red Bull Racing en Ferrari. Ook de gevechten met rivaal Max Verstappen waren dit seizoen maar schaars, Hamilton houdt de moed erin en grapt over Verstappens startnummer.

Na een hevige kampioensstrijd ging Verstappen er in 2021 vandoor met de titel ten koste van Hamilton. De Nederlander kende dit jaar een beduidend makkelijker seizoen en al in Japan prolongeerde hij zijn wereldtitel. Hamilton bekeek het allemaal van een afstandje en de zevenvoudig wereldkampioen wil niets ander dan revanche nemen in het aankomende jaar.

Hamilton is eerlijk genoeg om toe te geven dat het niet makkelijk was om Verstappen te zien domineren. De Brit is in gesprek met Channel 4 zijn humor echter nog niet verloren: "Het is meer die grote, lelijke nummer 1 op de auto! Hij stond er op zijn grootst op! Nee, het is maar een grapje. Dit soort dingen doen mij niet zoveel. Veel mensen zeggen iets en hopen op een reactie, ik ben er echter chill over. Het maakt mij niets uit. Natuurlijk had ik liever vooraan meegestreden en was ik het duel aangegaan met Red Bull. Dit jaar was echter een fantastisch avontuur."