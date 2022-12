Verstappen wil pad Alonso niet volgen: "Op gegeven moment ben je er klaar mee"

Max Verstappen heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zijn wereldtitel op zeer sterke wijze. Verstappen geeft aan dat hij zeker tot 2028 zal rijden in de Formule 1 maar dat hij zeker niet in de voetsporen van Fernando Alonso zal gaan treden.

Alonso is momenteel 41 jaar oud maar de Spaanse tweevoudig wereldkampioen wil nog lang niet met pensioen gaan. Alonso tekende een meerderjarig contract bij Aston Martin en gaat dus nog eventjes op jacht naar een mogelijke derde wereldtitel. Verstappen ziet een soortgelijk carrière-pad echter niet zitten, de Nederlander wil niet te lang doorgaan in de koningsklasse.

Alonso

Verstappen kan het zeer goed vinden met Alonso. De Nederlander respecteert zijn collega maar geeft in gesprek met Viaplay aan dat hij niet in de voetsporen van Alonso zal gaan treden: "Nee, zeker niet! Niet in de Formule 1 in ieder geval. Er zijn nu zoveel wedstrijden, dat zie ik mijzelf eigenlijk niet meer doen. Op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee, je wil dan ook andere dingen doen."

2028

Verstappen is blij met zijn resultaten maar hij wil niet in de voetsporen treden van de grootste coureurs uit de geschiedenis van de sport. De Nederlander legt die mening dan ook uit: "Ik ben niet echt van het breken van de records. Je hebt geluk nodig in je loopbaan, maar als het hierbij ophoudt vind ik dat ook prima. Ik ga zeker tot 2028 door en daarna zien we wel verder. Ik ben dan 31, 41 jaar is wel wat ouder maar dan zie ik mijzelf hier niet meer rijden."