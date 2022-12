Di Montezemolo maakt zich zorgen: "Situatie bij Ferrari is zorgwekkend"

Het team van Ferrari heeft een drukke winterstop voor de boeg. Afgelopen week maakte men bekend dat teambaas Mattia Binotto het team gaat verlaten, over een opvolger is nog niets bekend. Luca di Montezemolo maakt zich zorgen over de situatie bij zijn voormalige team.

Ferrari kende dit jaar zeker geen slecht seizoen. Na twee tegenvallende jaren werd men dit jaar weer tweede in zowel het wereldkampioenschap als het constructeurskampioenschap. Ferrari had echter nog veel beter kunnen presteren aangezien men kampte met zeer veel betrouwbaarheidsproblemen en daarnaast ook meerdere keren flink de mist in ging met de strategische keuzes.

Voormalig Ferrari-bons Luca di Montezemolo baalt van de chaotische situatie bij zijn voormalige werkgever. De Italiaan ziet dat de paniek en chaos weer overheerst bij de iconische renstal, dit doet hem pijn. In gesprek met FormulaPassion.it spreekt hij zich uit: "Ik vind de situatie die is ontstaan bij Ferrari echt heel erg verdrietig en ook nog eens zorgwekkend. Op dit soort momenten wil ik er niet echt op reageren want ik houd echt van Ferrari. Jammer genoeg krijg ik de indruk dat het een bedrijf is geworden zonder enige vorm van leiderschap."