Wolff verwacht dat meer teams last gaan krijgen van faillissement FTX

Het team van Mercedes besloot in de laatste weken van het afgelopen Formule 1-seizoen enkele sponsorstickers van de auto te verwijderen. Het ging om de stickers van het cryptobedrijf FTX, dat verrassend failliet ging. Toto Wolff denkt dat veel teams hier hinder van gaan ondervinden.

Sinds de opkomst van crypto hebben veel teams de handen ineen geslagen met cryptobedrijven. Zelfs de Formule 1 heeft in Crypto.com een grote sponsor gevonden. Mercedes was tevreden over hun samenwerking met FTX maar tot ieders verbazing ging dit bedrijf failliet, het kan ervoor zorgen dat ook andere cryptobedrijven hier hinder van gaan ondervinden.

Sponsors

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat dit wel het geval zal zijn. De Oostenrijkse teambaas zag deze situatie niet aankomen en hij voorziet nog veel meer problemen voor de Formule 1 in de toekomst. Wolff doet zijn uitspraken tegenover Speedweek: "Elk team heeft dit soort sponsors, zelfs de Formule 1 zelf. Ik denk dat uiteindelijk iedereen er last van gaat krijgen."

Ongecontroleerd

Wolff had in ieder geval niet zien aankomen dat zijn team hierdoor in de zaak betrokken zou raken. De Oostenrijker bespreekt het omvallen van FTX dan ook op een zeer openhartige wijze. Wolff: "FTX zag eruit als een enorm stabiel bedrijf maar het faillissement was een enorme tegenvaller, niet alleen voor ons maar voor de gehele wereld van de crypto. Bij dit faillissement was er een tekort van 8 miljard dollar en het laat zien hoe ongecontroleerd deze industrie eigenlijk is."