Officieel: Chinese Grand Prix gaat niet door in 2023

Het hing al eventjes in de lucht maar het is nu officieel bevestigd door de Formule 1: de Chinese Grand Prix gaat in 2023 niet door. De Grand Prix ontbrak in de afgelopen jaren op de kalender vanwege de coronasituatie in het land. Ook nu is dit weer de aanleiding voor het aflassen van de Grand Prix.

De hoge heren van de sport zorgden tijdens het bekend maken van de kalender al voor de nodige verbazing toen ze de Chinese Grand Prix aankondigde. De COVID-maatregelen in China zijn nog steeds zeer streng, de Formule 1 heeft bekend gemaakt dat ze tot deze beslissing zijn gekomen na gesprekken met de lokale autoriteiten en de promotor van de Grand Prix.