Russell benadrukt goede band met Hamilton: "Moeten elkaar respect geven"

George Russell reed dit seizoen een zeer sterk eerste Mercedes-seizoen. De Brit pakte in Hongarije zijn eerste pole position en schreef in Brazilië zijn eerste Grand Prix-zege op zijn naam. Russell versloeg zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton maar hij benadrukt dat de band zeer goed is tussen hen.

Russell kende een verrassend sterk seizoen dit jaar. De Brit stapte over van Wiliiams naar Mercedes en dat deed hij zeer overtuigend. Russell eindigde vrijwel elke race in de top vijf en hij versloeg Hamilton dan ook in het wereldkampioenschap. Voorafgaand het seizoen verwachtte men mogelijk wat frictie maar dat bleek dus niet het geval te zijn.

Russell geeft ook aan dat de relatie tussen hem en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zeer sterk is. Russell spreekt zich lovend uit en is zeer duidelijk in gesprek met Crash.net: "We hebben helemaal geen reden om met elkaar in conflict te raken. We hebben echt een heel erg goede relatie. We moeten elkaar respect geven en ik denk dat we dat bijvoorbeeld lieten zien in Mexico. We zien in hoe belangrijk dat is voor het gehele team. Als onze relatie scheurtjes vertoont, dan heeft het impact op het team en uiteindelijk ook op ons als coureurs."