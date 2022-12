Häkkinen gelooft niet in verhalen over bonje tussen Leclerc en Binotto

Eerder deze week werd bekend dat Mattia Binotto zijn functie als teambaas van Ferrari aan het einde van dit jaar gaat neerleggen. Geruchten over een slechte band tussen Binotto en Charles Leclerc gingen rond maar Mika Häkkinen denkt niet dat dit een rol heeft gespeeld bij de exit van Binotto.

Het team van Ferrari kende een seizoen vol ups en downs. Het jaar begon nog goed aangezien Charles Leclerc twee van de eerste drie Grands Prix op zijn naam schreef. Ferrari kampte daarna met veel betrouwbaarheidsproblemen en men maakte veel tactische blunders. Tevens gingen er hardnekkige geruchten rond over een vertroebelde band tussen Leclerc en teambaas Binotto.

Toewijding

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt echter niet dat een mogelijke ruzie gevolgen kan hebben voor de toekomst van de teambaas. In gesprek met Sky Sports spreekt Häkkinen zich uit: "Ik weet het niet hoor. Toen ikzelf nog reed was het niet de vraag of je elkaar mocht, maar hoe toegewijd, goed en intelligent iemand was. Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat er niet om of je iemand aardig vindt of niet. Dat heeft helemaal geen invloed op succes."

Persoonlijkheid

Häkkinen benadrukt dat een goede samenwerking het allerbelangrijkste is binnen een team. De Finse oud-coureur en huidig analist laat tevens weten dat hij de exit van Binotto zeer zonder vindt: "Je moet goed omgaan met het talent, de kennis en dus de toewijding van mensen. Ik vraag mij dus af of het verhaal wel klopt. Het is enorm jammer om Binotto te zien vertrekken. Hij is een geweldige vent met een prachtige persoonlijkheid."