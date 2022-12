Mercedes steekt de draak met tegenvallende resultaten met Spotify Wrapped

Het team van Mercedes heeft een zeer lastig seizoen achter de rug. De Duitse renstal begon het seizoen als de regerend constructeurskampioen maar sloot het jaar af als het derde team op de grid. De teleurstellende resultaten deden pijn maar ben beschikt wel over een gezonde hoeveelheid humor.

Het sociale media-team van Mercedes springt namelijk handig in op een trend op de sociale media. Veel mensen delen hun zogenaamde Spotify Wrapped waaruit blijkt wat de meest beluisterde nummers zijn van die persoon. Mercedes springt hierop in met een goed gevoel voor humor. Naast het nummer van Lewis Hamilton en de F1-theme kiest men ook voor Africa van Toto, een verwijzing naar teambaas Toto Wolff, en een nummer van de DJ Calvin Harris dat verwijst naar de porpoisingproblemen.

Happy #SpotifyWrapped to all those who celebrate. 🙏 pic.twitter.com/Azx7PZt3JO