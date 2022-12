Sainz bedankt Binotto: "Genoegen dat ik met je mocht samenwerken"

Eerder deze week maakte Mattia Binotto bekend dat hij gaat vertrekken als teambaas van Ferrari. De exit van Binotto hing al geruime tijd in de lucht en werd eerder deze week bevestigd. Voor Carlos Sainz betekent dit dat hij een nieuwe teambaas gaat krijgen, hij is Binotto zeer dankbaar.

Binotto vertrekt na een lastig seizoen bij de iconische Italiaanse renstal. Ferrari won met Charles Leclerc twee van de eerste drie races maar daarna raakte men in een neerwaartse spiraal. Sainz en Leclerc kregen te maken met veel betrouwbaarheidsproblemen en daarna kreeg men ook nog eens te maken met fouten bij de tactiek. De tegenvallende resultaten hebben er nu dus voor gezorgd dat Binotto het strijdtoneel gaat verlaten.

Sainz pakte de pen op en bedankte Binotto voor zijn bewezen diensten. De Spaanse coureur deelde zijn boodschap op sociale media: "Bedankt Mattia! Het was mij een genoegen dat ik met je mocht samenwerken en dat we onszelf en het team door dik en dun vooruit pushten. Bedankt voor de prachtige herinneringen en de momenten die we op en naast de baan mochten delen. Ik wens je veel geluk met je toekomstige bezigheden!"

Grazie Mattia. It’s been a pleasure to work alongside you to push the team and ourselves forward through thick and thin. Thanks for the great memories and moments we shared in and out of a racing track and all the best in your future endeavors! pic.twitter.com/0YcRfzTvUa