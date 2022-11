Sainz vindt kritiek overdreven: "Kijk eens waar we vandaan zijn gekomen"

Het team van Ferrari kende dit jaar een wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal kon geruime tijd de degens kruisen met de concurrentie van Red Bull Racing maar uiteindelijk werd Ferrari ruim verslagen. Carlos Sainz is echter van mening dat Ferrari helemaal niet zo slecht presteerde.

Ferrari won met Charles Leclerc twee van de eerste drie Grands Prix. Daarna ging alles echter bergafwaarts en ontstond er een grote achterstand op de concurrentie van Red Bull Racing. Ferrari kampte daarnaast ook nog met betrouwbaarheidsproblemen maar werd uiteindelijk toch nog tweede in het constructeurskampioenschap. Toch kreeg men veel kritiek en gisteren kondigde teambaas Mattia Binotto zijn vertrek aan.

Voorgaande jaren

Carlos Sainz denkt echter dat Ferrari een veel beter seizoen heeft gedraaid dan men doet blijken. De Spaanse coureur is daar nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Kijk eens waar we vandaan zijn gekomen na de voorgaande twee seizoenen. We streden dit jaar weer mee om de overwinningen. Met de tweede plaats in het constructeurskampioenschap was het een goed seizoen."

Fouten

Sainz weet echter ook wel dat niet alles naar wens verliep. De Spaanse coureur, die in Silverstone zijn eerste Grand Prix won, is er nogal eerlijk over: "Ik weet dat we genoeg fouten hebben gemaakt en dat we niet zo goed hebben doornontwikkeld als Mercedes en Red Bull. We vechten nu weer mee van voren en we hebben een goed idee van wat de twee, drie zaken zijn die we moeten aanpakken."